Москва, 13 ноября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Недостатком нового порядка взимания штрафов ГИБДД до 3 тыс. рублей является то, что должника лишают возможности добровольного погашения штрафа, считает генеральный директор АвтоСпецЦентр KIA Столица Дмитрий Константинов.

Петр Данилов ИА Красная Весна Сотрудники ДПС

Упрощенная система взыскания штрафов за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные видеокамерами, может быть введена в России с 2019 года. Процедура изложена в новой редакции закона «Об исполнительном производстве», пишет 13 ноября «Коммерсантъ». Нововведение затронет миллионы автомобилистов.

«Правки в закон «Об исполнительном производстве», касающиеся упрощения взыскания штрафов ГИБДД вступят в силу через 180 дней после опубликования — примерно в середине 2019 года. Согласно поправкам, заниматься взысканием штрафов ГИБДД суммой менее 3 тыс. рублей будут должностные лица в центральном аппарате Федеральной службы.

Возбуждать исполнительное производство они не будут, но в течение трех дней будут оформлять «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению», о котором должника уведомят по почте заказным письмом, либо через портал госуслуг или SMS, при условии, что есть согласие на обработку персональных данных.

Для должников это станет плюсом: при наличии исполнительского производства информация о нем появляется в открытой базе данных на сайте ФССП и работодатели проверяют будущих работников — должников неохотно берут на работу. При упрощенном взыскании мелких штрафов данные в базе отражаться не будут.

Штраф будет взыскиваться с банковского счета нарушителя в ускоренном режиме, что сэкономит время. В случае ошибочного списания средств с банковского счета, механизм возврата тоже будет упрощенный и ускоренный — в течение нескольких дней.

Есть у нововведения и недостаток. Сейчас приставы уже работают по схожей схеме: одновременно с возбуждением производства в банки направляется постановление о наложении ареста на средства, однако копия постановления, после получения которой у должника есть пять дней для добровольной оплаты, практически никогда до адресата не доходит либо вообще ему не направляется — что лишает должника возможности добровольного погашения штрафа.

А это, в свою очередь, ведет к увеличению суммы, снимаемой со счета, так как к штрафу добавляется оплата исполнительского сбора. Это ведет к подрыву доверия граждан к государству и банковской системе.

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