Севастополь, 13 ноября, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Правительство Севастополя расторгнет договор с компанией «Глассок-Крым», которая занимается реконструкцией парка Победы, поскольку она не справилась с поставленными задачами. Об этом 13 ноября журналистам заявил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Провал

«Компания не справилась. Сегодня будем принимать решение по расторжению договора, технические специалисты проведут инвентаризацию и аудит выполненных работ», — отметил губернатор.

По его словам, у властей города есть множество вопросов к службе заказчика, которая допустила столь большое отставание от графика.

Напомним, реконструкция парка Победы, стоимость которого составляет более одного миллиарда рублей, финансируется из средств федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Местные жители неоднократно критиковали правительство города за то, что масштабный проект не прошёл общественные слушания.