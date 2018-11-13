Мадрид, 13 ноября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который в настоящее время находится в Бельгии, готов участвовать в выборах в Европейский парламент, если в них примет участие его бывший заместитель Ориол Жункерас, об этом он заявил в эфире радиостанции Catalunya Radio.

thierry ehrmann Портрет Карлеса Пучдемона

«Я не хочу идти на выборы в Европарламент. Я пошел бы лишь как номер два, после Ориола Жункераса», — заявил Пучдемон.

Напомним, Пучдемон был избран главой правительства Каталонии в 2016 году. Под его руководством правительство Каталонии инициировало референдум о независимости региона, который состоялся 1 октября 2017 года. В свою очередь власти Испании признали противозаконными действия Пучдемона, после чего он был вынужден бежать из страны.

Отметим, что выборы в Европейский парламент пройдут 23−26 мая 2019 года, спустя два месяца после Brexit. В июне 2018 года Европарламент одобрил предложение избрать 705 членов Европарламента — на 46 членов меньше, чем сейчас.

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