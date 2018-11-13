Москва, 13 ноября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Ужесточение требований по борьбе с обналичиванием денежных средств привело к стагнированию фондового рынка, сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Академии финансов и биржи Игорь Файнман.

ИА REGNUM Рубли

Ранее Банк России опубликовал доклад, согласно которому лидерами по «обналу» стали оптово-розничная торговля (33% фирм), строительство (30%), сектор услуг (21%), производство (9%) и логистические услуги (6%).

«Не стоит упускать из внимания схемы обналичивания денежных средств через фондовый рынок. Приходит компания к брокеру (или в инвестиционный дом) и рассказывает, что есть излишек денежных средств и хотелось бы инвестировать в облигации или голубые фишки. Менеджер только рад — такая удача!

Заводит эта компания крупную сумму, а инвестирует в консервативные инструменты 1−2% от всего счета. А через пару недель вообще просит вернуть деньги наличными. И если инвестиционный дом уважаемый и известный, то у банка вопросов не возникало. До последнего времени.

Учитывая, что популярность этой схемы возросла, то брокеры очень сильно закрутили гайки. И теперь, чтобы юридическому лицу открыть брокерский счет нужно пройти «семь кругов ада». По личному опыту работы с крупными клиентами могу сказать, что, столкнувшись с большими сложностями по открытию счета в инвестиционных домах, они предпочитают размещать свои свободные остатки на депозитах в банке.

Ужесточение требований приводит к тому, что на финансовый рынок не поступают огромные средства, которые помогли бы ему динамично развиваться. Он и так стагнирует последние годы.

В 2018 году на IPO не вышла ни одна компания. А правильно работающий фондовый рынок даст возможность инвесторам стать владельцами долей активов, что позволит более равномерно распределять национальное достояние».

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