Село Свияжск, Татарстан, 13 ноября, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Вокруг земельного участка, на котором стоит речной вокзал Свияжска, разгорается скандал. Власти Зеленодольского района потребовали у компании-собственника доли в здании, принадлежащей депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину, вернуть участок. Арбитражный суд Татарии удовлетворил претензии лишь частично — расторг договор аренды и взыскал задолженность по арендной плате, а вот в возврате надела отказал. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Примечательно, на острове-граде Свияжск находится объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, а сам остров входит в перечень туристических маршрутов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sdl77 Свияжский речной вокзал

Напомним, архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря был включен в список в июле 2017 года.

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16 августа 2018 года исполком Зеленодольского района Татарии обратился в Арбитражный суд республики с иском к ООО «ПСО «Казань», компании, которая принадлежит депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину и была подрядчиком Универсиады-2013, объектов к ЧМ-2018, в частности, стадиона «Самара Арена», а на сегодня является подрядчиком строительства космодрома «Восточный» в Амурской области. В своём иске районные власти потребовали взыскания задолженности по арендной плате в размере 328 566,23 рубля, пени за просрочку платежа в размере 15 114,04 рубля, расторжения договора аренды №зем-1−1335а от 14.11.2016 года и обязания вернуть земельный участок с кадастровым номером 16:20:250 102:283 площадью 1290 кв. м по акту приема-передачи в муниципальную собственность.

По данным публичной кадастровой карты, участок имеет кадастровую стоимость — 1 090 372,5 рубля и разрешенное использование по документу — для размещения здания речного вокзала.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено министерство земельных и имущественных отношений РТ — совладелец речного вокзала.

«Ответчик иск не признал, считает, что истцом неверно рассчитан размер арендной платы, поскольку в соответствии с договором об определении долей от 13.04.2018 года за ООО «ПСО «Казань» зарегистрировано право в общей долевой собственности на здание речного вокзала, площадью 811,4 кв. м, ответчику принадлежит 32 846/42 846 доли, размер арендной платы должен составлять 16 355,59 рубля в год», — отмечалось в материалах дела.

Договор на аренду земли между исполкомом и ООО был подписан 2 ноября 2016 года, на участке размещается здание речного вокзала. Договор заключен сроком на три года и действует с 14.11.2016 до 14.11.2019 год. Из-за ненадлежащего исполнения «ответчиком обязательств по внесению арендной платы по договору аренды» истец направил в адрес ответчика претензию «с требованием оплатить задолженность по арендным платежам в сумме 328 566,23 рубля». Ответа на это не последовало, что и стало причиной обращения в суд.

В суде выяснилось, что между ООО «ПСО «Казань» и министерством земельных и имущественных отношений республики в отношении здания речного вокзала, стоящего на улице Набережная реки Свияги, 40, 13 апреля 2018 года было заключено соглашение об определении долей пропорционально сумме инвестиций. Затраты на строительство объекта составили 77 122 800 рублей. Министерство получило 10 000/42 846 доли в праве общей долевой собственности, а ООО «ПСО «Казань» — 32 846/42 846 доли.

«Однако истцом произведен расчет размера арендной платы для ответчика за весь земельный участок площадью 1290 кв. м, за период с 01.06.2018 по 31.07.2018 в сумме 328 566,23 руб. Учитывая изложенное, суд пришёл к выводу об ошибочности расчёта доли ответчика в спорном земельном участке в силу вышеизложенного и, как следствие, размера арендной платы. Судом произведен перерасчёт подлежащей оплате ответчиком ежемесячной суммы арендной платы, исходя из доли в площади, принадлежащей ответчику в здании речного вокзала и площади земельного участка», — отмечалось в определении суда, которым договор аренды был расторгнут, долги взысканы, но в части требований о возврате участка было отказано.

При этом суд напомнил, что «прекращение договора аренды земельного участка (в том числе и в связи с расторжением договора) не нарушают исключительных прав лица (арендатора), имеющего в собственности объекты недвижимости, расположенные на таком земельном участке, поскольку не лишают его права пользования земельным участком, необходимым для эксплуатации принадлежащей ему недвижимости».

"Принятие решения об обязании общества с ограниченной ответственностью «ПСО «Казань» вернуть земельный участок истцу, без решения судьбы названного объекта недвижимости будет являться неправомерным, поскольку нарушит и права министерства земельных и имущественных отношений по Республике Татарстан как собственника 1000/42 846 доли объекта недвижимости, а также прямо противоречит закрепленному Земельным кодексом Российской Федерации принципу единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов», — отмечалось в решении суда.

Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение месяца с даты его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путём направления апелляционной жалобы через Арбитражный суд республики.