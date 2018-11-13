Париж, 13 ноября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подпишет приказ о риске радикализации ислама во французских муниципалитетах, который будет адресован мэрам, сообщает Le Figaro.

Getty Images Радикальный исламизм

Данное обещание было сделано президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава МВД Франции пояснил, что «мы хотим организовать диалог с мэрами, так как последние знают граждан, проживающих в муниципалитете, их семейные ситуации, которые могут привести к радикализации».

«Когда мэр сообщает нам какую-либо информацию, он должен получить четкий и ясный ответ. Нужна полная прозрачность», — подчеркнул Кристоф Кастанер.

Кроме того, министр внутренних дел напомнил, что террористическая угроза во Франции остается высокой. В 2019 году «48 человек, осужденных за события, связанные с терроризмом, выйдут по истечению срока приговора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года французские правоохранительные органы предотвратили шесть террористических атак.