Чебоксары, 13 ноября, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Ставропольского края, которого обвиняют в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте и реабилитации нацизма. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик АТО

Следствие полагает, что мужчина с 21 ноября по 21 декабря 2014 года был стрелком (позывной «Генрих») в составе одного из украинских националистических батальонов в вооруженном конфликте с силами народного ополчения в ДНР. По данным следствия, за это он получал 4 тыс. гривен в качестве денежного вознаграждения.

Кроме того, согласно материалам дела, злоумышленник несколько раз размещал в социальных сетях материалы, направленные на возбуждение межрасовой и межнациональной ненависти, реабилитацию нацизма.

«При этом в некоторых публикациях содержались публичные призывы к экстремистской деятельности и выражающие явное неуважение к обществу сведения о Днях воинской славы и памятных датах России», — сказал Олег Дмитриев.

Мужчина арестован. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооруженном конфликте»), ч.ч. 1 и 3 ст. 354.1 УК РФ, ч. 1 ст. 282 УК РФ («Реабилитация нацизма»), ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Его причастность к инкриминируемым деяниям установлена в результате оперативного взаимодействия следователей с УФСБ по Чувашии и центра противодействия экстремизму регионального МВД, подтверждается признательными показаниями. Оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено. Дело направлено для рассмотрения в Верховный суд Чувашии.

В следственном управлении отмечают, что злоумышленник также является подсудимым по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков на территории Чувашии. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Чувашии в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была задокументирована противоправная деятельность двух жителей, которые заявляли о намерении выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок. Им были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»).

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