Киев, 13 ноября, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Политсовет украинской парламентской партии «Оппозиционный блок» не поддержал решение сопредседателя партии Юрия Бойко об объединении с партией «За жизнь», возглавляемой Вадимом Рабиновичем, заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский 13 ноября в комментарии изданию «Апостроф».

Иван Шилов ИА REGNUM Украины. Рада

Во время заседания 12 ноября члены политсовета не поддержали ни предложение об объединении, ни идею сотрудничества с партией Вадима Рабиновича.

В свою очередь, второй сопредседатель партии Борис Колесников предложил созвать съезд Оппозиционного блока:

«Колесников внес в повестку дня вопрос о созыве съезда, который должен был бы собраться в ближайшее время и оценить сложившеюся ситуацию в партии, не придавая этому вопросу некое кулуарное значение, а вынесение его на всеобщее внутрипартийное обсуждение, куда бы съехались представители всех регионов нашей страны. За ним должен был бы последовать второй этап съезда, уже в начале следующего года, где был бы выдвинут единый кандидата в президенты», — рассказал Новинский.

По словам Новинского, объединение с партией «За жизнь» было воспринято политсоветом как личная инициатива председателей партии — Юрия Бойко и Бориса Колесникова.

Напомним, 9 ноября в Киеве было подписано соглашение об объединении «Оппозиционного блока» с партией «За жизнь» в новую структуру под названием «Оппозиционная платформа — За жизнь». Лидеры партий назвали этот день «историческим», пообещали прекратить войну с Донбассом и превратить Украину во вторую Швейцарию.

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Политики также заявили о выдвижении единого кандидата в президенты от оппозиционных сил, что по мнению экспертов давало ему возможность выйти во второй тур выборов.

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Отметим, лидером президентской гонки является Юлия Тимошенко. Её соперником во втором туре пытается стать нынешний президент Украины Пётр Порошенко.