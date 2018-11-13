* запрещённая в России организация

Анкара, 13 ноября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Между правительством Афганистана и руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рано или поздно должно быть заключено мирное соглашение, заявил президент Афганистана Ашраф Гани. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Переговорщики

В ходе видеоконференции со студентами университета Джонса Хопкинса (Вашингтон, США) афганский лидер подчеркнул, что вопрос заключения мира с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — лишь вопрос времени. По словам Гани, противостояние будет разрешено политическим способом. Также президент Афганистана обратился к властям Пакистана с призывом к примирению.

Ранее стало известно, что Пакистан выпустил на свободу двоих высокопоставленных представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в столице России состоялось заседание по Афганистану, в котором принимали участие представители 12 стран, а также делегация политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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