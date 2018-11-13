Москва, 13 ноября, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Сегодня, 13 ноября, нефть марки Brent продолжит реализацию сценария продаж с достижением уровня $65 за баррель. Из последних новостей, которые могли бы формировать ошибочное мнение об ожидании роста стоимости барреля, трейдеры учитывают итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби. Однако, тут есть сомнения в прямой отработке события, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

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«Да, рекордные объемы добычи нефти в мире всеми лидерами энергетического сектора неоспоримы, а в Америке растут запасы. То есть решение Саудовской Аравии и России, или даже вербальное заявление о готовности сократить объемы добычи в декабре можно назвать похвальными и логичным. Но при условии, что рынок действует с оглядкой на спекулятивные факторы — роста стоимости барреля Brent выше, чем к уровню $73 ждать не стоит», — полагает эксперт.

Во-первых, реакция нефтетрейдеров с открытия торговой недели сразу была положительной. Новость уже учли. Наблюдался ценой разрыв и подорожание барреля Brent на 2,25$ к $71,75. Во-вторых, Министерский мониторинговый комитет в Абу-Даби завершился 11 ноября без консенсуса о том, надо ли странам ОПЕК+ сокращать добычу в 2019 году. К этому вопросу планируют вернуться уже в декабре, через три недели, и только после этого будет понятным стоит ли ждать реального сокращения предложений нефти в мире. То есть до 6 декабря максимальным ценовым уровнем станет отметка $73 доллара за баррель Brent, а минимальным, к которому может сохраниться снижение — $65 за баррель.

«13 ноября из статистики прогноза по нефти, нужно учесть отчет об исполнении федерального бюджета США. Если во второй половине торгового дня это станет причиной распродаж американской валюты в мире, то нефть может устоять от падения. Если же индекс доллара США будет расти к уровню 98−98,5, то нефть продолжит снижение с целью $65 за баррель в ближайшей перспективе», — считает Удилов.

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