В Ростов-на-Дону пресекли торговлю санкционными продуктами из стран ЕС
Ростов-на-Дону, 13 ноября, 2018, 12:43 — ИА Регнум. В одном из ростовских магазинов пресечена торговля санкционными продуктами, которые были незаконно ввезены из стран Евросоюза. Реализуемые сыры и колбасы были произведены в Италии, Испании и Франции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 13 ноября.
Инспекцию провели сотрудники Ростовской таможни, Ростовской транспортной прокуратуры и Россельхознадзора.
«В соответствии с постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 года № 778 сельскохозяйственная продукция из Италии, Испании и Франции относится к товарам, запрещенным к ввозу на территорию России», — уточнили в ведомстве.
Всего с прилавков магазина было изъято свыше 40 кг товаров, запрещённых к ввозу на территорию России. Продовольственные продукты были уничтожены.