Ростов-на-Дону, 13 ноября, 2018, 12:43 — ИА Регнум. В одном из ростовских магазинов пресечена торговля санкционными продуктами, которые были незаконно ввезены из стран Евросоюза. Реализуемые сыры и колбасы были произведены в Италии, Испании и Франции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 13 ноября.

Yutu.customs.ru Санкционная продукция

Инспекцию провели сотрудники Ростовской таможни, Ростовской транспортной прокуратуры и Россельхознадзора.

«В соответствии с постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 года № 778 сельскохозяйственная продукция из Италии, Испании и Франции относится к товарам, запрещенным к ввозу на территорию России», — уточнили в ведомстве.

Всего с прилавков магазина было изъято свыше 40 кг товаров, запрещённых к ввозу на территорию России. Продовольственные продукты были уничтожены.