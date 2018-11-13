Москва, 13 ноября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В РФ идёт бесконтрольное употребление антибиотиков там, где надо и не надо, уверен зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия»). Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов ВОЗ, которые в своём очередном докладе указали на то, что бесконтрольное применение антибиотиков является фактором риска для здравоохранения в планетарном масштабе.

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«ВОЗ поставила правильную тему, — сказал Говорин. — Идёт бесконтрольное потребление антибиотиков там, где надо и не надо. Они совершенно свободно продаются без рецепта врача. Хотя во многих странах уже давно антибиотики продаются только по рецепту. Это приводит к тому, что формируется резистентная устойчивая форма заболеваний. Особенно это касается некоторых форм пневмонии и других заболеваний, когда антибиотики свою функцию уже не выполняют».

Более того, депутат отметил, что бесконтрольный приём антибиотиков вызывает изменение иммунитета, что тоже является серьёзным фактором.

«Минздрав РФ делает очень много для того, чтобы навести здесь порядок, и я думаю, что мы, вероятно, придём к тому, чтобы решать вопрос об использовании антибиотиков под более строгим контролем, — добавил Говорин. — Вы в аптеку заходите, и аптекарь консультирует и говорит, что принимать. А у аптекаря какая задача? Продать и получить прибыль».

В то же время парламентарий подчеркнул, что вопрос о регулировании продаж антибиотиков — это очень важная тема, и конкретным решениям по этому вопросу должно предшествовать всестороннее экспертное обсуждение.

«Должна быть серьёзная серия заседаний экспертов и специалистов с конкретным разбором и анализом, чтобы с водой и ребенка не выплеснуть», — призвал депутат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным доклада ВОЗ, бесконтрольное применение антибиотиков является фактором риска для здравоохранения в планетарном масштабе. Как заявляют специалисты этой организации, в результате чрезмерного употребления антибиотиков в терапии инфекционных заболеваний возможно развитие устойчивости микроорганизмов к лекарствам, что представляет собой «крупнейшую угрозу для здравоохранения и развития человечества».

ВОЗ также указала на то, что в разных государствах сильно различается количество применяемых средств указанной категории на тысячу населения — от четырёх до 64 приёмов в день — то есть в 16 раз больше.