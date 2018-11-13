Исламабад, 13 ноября, 2018, 20:58 — ИА Регнум. 11 ноября был опубликован новый доклад Всемирного Банка «Состояние водных ресурсов, санитарные условия и бедность в Пакистане».

Khalid Mir Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, доклад указывает на огромный разрыв в развитии городских и сельских районов Пакистана. Так, 80% пакистанцев, живущих за чертой бедности, являются деревенскими жителями. Самый значительный разрыв в уровнях городской и сельской бедности отмечен в провинции Белуджистан: здесь в процент бедных в деревне составляет 62%, в то время как в городах — 32%. Снижение уровня бедности в целом по стране увеличило разрыв в развитии отдельных районов. Так, уровень бедности в богатейшем районе страны, Абботабаде (Хайбер-Пахтунхва) составил всего 5,8%, в то время как в беднейшем, Вашук (Белуджистан) процент бедных превысил 72%.

Согласно докладу, сельские жители Пакистана зачастую лишены тех благ социального обеспечения, которыми обладают горожане: в деревнях на порядок ниже охват начальным образованием и базовым медицинским обслуживанием.