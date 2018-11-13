Симферополь, 13 ноября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В Крыму завершился X всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир», посвященный укреплению межнационального единства народов РФ. В смотре участвовали российские игровые и документальные фильмы, отражающие жизнь национальностей и народов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба фестиваля X всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир»

Лучшие игровые фильмы определило жюри, в которое вошли режиссер Алексей Петрухин, кинопродюсер Василий Соловьев и актриса Наталия Егорова. Две из трёх статуэток получили авторы одного фильма: приз «За лучший художественный полнометражный фильм» вручили режиссёру картины «Двое» Тимофею Жалнину, «Специальный приз жюри» — Антону Момоту «За лучшую мужскую роль» в этом же фильме. Лучшим художественным короткометражным фильмом признали «Ваши документы» Никиты Ордынского.

Пресслужба -фестиваля X всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир». Никиты Ордынский получает приз от Алексея Петрухина Наталии Егоровой Василия Соловьева

Специальный диплом «За подаренную надежду» жюри вручило фильму «Кругосветка» Александра Фомина, «За изящное актерское воплощение образа» — актрисе Ксении Щербаковой в фильме «Послевкусие».

Конкурс неигровых работ оценивали режиссер Ефим Резников, директор программ Открытого фестиваля документального кино «Россия» Инна Демежко и замминистра культуры Республики Крым Исмет Заатов. Первое место досталось ленте «Хороший человек» Екатерины Ушковой, второе — «Далекие близкие» Марины Труш и Владимира Смородова, третье — «Выбору полковника Абеля» Екатерины Толдоновой.

Пресс-служба фестиваля X всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир». Екатерина Толдонова получает приз

Пресс-служба фестиваля X всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир». Александр Новиков-Янгинов

Специальный диплом «За наиболее точное соответствие девизу фестиваля» получила картина «Чужая земля» Андрея Титова и Льва Ефимова. Дипломом «За лучшую операторскую работу» наградили Евгению Козыреву за фильм «Степан Щеколдин. Человек, спасший Воронцовский дворец».

С 6 по 10 ноября на 32 фестивальных площадках в Симферополе, Ялте и Евпатории состоялось порядка 90 мероприятий, которые посетили в общей сложности более 3 тыс. человек. Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Республики Крым.