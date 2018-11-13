Москва, 13 ноября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму предупреждает российских туристов о лесных пожарах в штате Калифорния. Президент США объявил штат Калифорния зоной стихийного бедствия. Жертвами лесных пожаров стали 44 человека, сообщили в Ростуризме.

skeeze Огонь в лесу

По данным на 13 ноября, площадь возгорания выросла до 36 тыс. га, огонь уничтожил почти 7 тыс. построек. Свои дома покинули около 250 тыс. жителей штата. Из-за лесных пожаров закрыты отрезки дорог на нескольких автотрассах штата.

В связи с этим Ростуризм рекомендует российским туристам воздержаться от поездок в Калифорнию, а тем, кто находится в США, следить за сообщениями в СМИ и по возможности избегать поездок на автомобиле в этот штат.

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Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар, который начался утром 8 ноября 2018 года на севере Калифорнии, уже распространился на площади свыше 7,2 тысячи гектаров и уничтожил около тысячи домов в городе Парадайс.

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