Анкара, 13 ноября, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Решение Соединенных Штатов объявить награду за помощь в поимке трех лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК) является игрой, на которую Анкара не купится, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Мы расцениваем это как игру, — цитирует Эрдогана Hurriyet. — Мы, конечно, не купимся на это».

По его словам, Вашингтону это необходимо для того, чтобы показать, что РПК является отдельной организацией.

Напомним, ранее зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер заявил, что госдеп объявил о вознаграждении в размере от 3 до 5 млн долларов за информацию, которая поможет поимке лидеров РПК.

Отметим, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте также: В Турции арестован лидер шведского отделения Рабочей партии Курдистана