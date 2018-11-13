Пхеньян, 13 ноября, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Военнослужащие Северной Кореи уничтожили 636 мин в объединённой зоне безопасности Пханмунчжом, расположенной в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Такая деятельность ведётся с целью выполнения военного соглашения, подписанного двумя сторонами в сентябре 2018 года.

Johnny Silvercloud Демилитаризованная зона на границе Южной Кореи и КНДР

Северная и Южная Корея обязались провести работы по демилитаризации зоны безопасности, в том числе ‑ и уничтожить мины. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министра обороны Республики Чон Кён Ду. По словам министра, в зоне ответственности Республики Корея мин найдено не было, в то время как северокорейская сторона сообщила об обнаружении и уничтожении 636 мин.

Кроме того, Северная и Южная Корея начали уничтожение наблюдательных постов. КНДР обладает более, чем 160 постами, в то время как Республика Корея — лишь 60. На данный момент уничтожено 10 из них, сообщил Чон Кён Ду.

В будущем планируется продолжить обсуждение с КНДР мер по снижению напряженности на границе и предотвращению инцидентов. С момента окончания Корейской воны в 1953 году в результате провокаций на границе погибли несколько сотен человек, высока была и вероятность начала новых боевых действий.