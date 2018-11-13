Киев, 13 ноября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Бывший руководитель государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан сбежал в Молдавию, заявил журналист Евгений Плинский 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1867

«Побег был совершен через пункт пропуска «Могилев-Подольский». Комичности ситуации добавляет то, что вывезли его, чуть ли не в багажнике, на «евробляхе» (нерастаможенном автомобиле с европейским номером —) под управлением молдаванина», — рассказал журналист.

По мнению Плинского, причиной этого поступка стало расследование антикоррупционных органов в отношении чиновников таможенно-налоговых органов Украины:

«В рамках расследования его деяний, Продана несколько раз вызывала на допрос в САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины — ИА REGNUM ), но он не являлся. Ближайший допрос должен был быть завтра, в среду, 14 ноября, после которого, в случае неявки, могло последовать его задержание. Поэтому Продан решил не испытывать судьбу, а просто сбежать из страны», — отметил Евгений Плинский.

Напомним, в начале сентября 2018 года Мирослав Продан ушёл в отставку с поста главы ГФС. За неделю до его ухода САП начала расследование дела о незаконном обогащении чиновника.

Генеральная прокуратура Украины подозревает Продана в покрывании контрабанды и уходе от уплаты налогов.

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