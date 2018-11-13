Екатеринбург, 13 ноября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В Свердловской области почти в два раза увеличилось количество детей-диабетиков за последние 11 лет. Об этом заявил главный внештатный детский специалист-эндокринолог областного Минздрава Алексей Кияев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Guus Herbschleb Ребёнок c диабетом. На плече — инсулиновая помпа

Если в 2006 году только 12,6 на 100 тысяч детей до 15 лет были подвержены диабету I типа, то по итогу на 2017 год зафиксировано 23,7 заболевших на 100 тысяч здоровых детей.

Всего же в Свердловской области по состоянию на конец 2017 года живут 1393 жителя до 18 лет с сахарным диабетом I типа. За 2018 год уже выявлено 180 новых случаев заболевания в этой возрастной категории, тогда как за 2017 год медики зафиксировали 205 новых диабетиков.

Добавим, заболеваемость сахарным диабетом в УрФО сильно превышает среднюю цифру по стране. Особо негативная ситуация — в Курганской и Свердловской областях, где болеют 372,7 человек на 100 тысяч населения.