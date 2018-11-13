Абакан, 13 ноября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Избирком Хакасии утвердил результаты выборов главы республики — председателя правительства региона. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 ноября, в ресизбиркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По итогам повторного голосования главой Хакасии избран Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ. За него свои голоса отдали 57,57% избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы главы Хакасии прошли 9 сентября 2018 года. Единоросс Виктор Зимин (на тот момент действующий глава Хакасии — прим. ИА REGNUM ) получил 32,42% голосов, проиграв кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). 23 сентября в Хакасии должен был состояться второй тур, но Зимин с выборов снялся. Аналогичным образом поступили кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин (третье место в первом туре с результатом 11,23%) и Александр Мяхар от «Партии роста» (6,61% в первом туре). Повторное голосование неоднократно переносилось. В итоге имя Коновалова осталось в бюллетенях единственным. Второй тур, наконец, состоялся 11 ноября. Жители республики могли проголосовать «за» или «против» Коновалова.

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«Избирательной комиссией Республики Хакасия проведен анализ обращений, поступивших в комиссию. Нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на итоги голосования и результаты выборов, не выявлено», — прокомментировал председатель ресизбиркома Александр Чуманин.

Комиссия единогласно решила признать выборы состоявшимися и действительными.