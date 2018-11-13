Жуковский, Московская область, 13 ноября, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Внешние обводы поплавков и общую гидродинамическую схему гидросамолета L-410UVP-E20 разработали специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского, сообщает 13 ноября пресс-служба предприятия.

Гидросамолёт L-410 Turbolet

Использование композитных технологий при производстве поплавков учёным позволили сложные пространственные поверхности. Они обеспечили высокие гидродинамические качества конструкции, что позволит эксплуатировать самолёт на внутренних водоемах с низким уровнем брызгообразования и приемлемой шириной области устойчивого глиссирования.

Начальник отдела гидродинамики амфибийных летательных аппаратов ЦАГИ Лариса Гонцова пояснила, что контрольные испытания подтвердили эффективность проведенной доработки.

Специалисты института провели лётные испытания модернизированного L-410 на Волге недалеко от аэродрома «Волжанка». Они показали, что гидроплан имеет близкие к расчётным характеристики, а также не потребует от пилотов исключительного мастерства при маневрировании и выполнении взлетов и посадок.

Разработка поплавковой версии чешского легкого самолета L-410UVP-E20 принадлежит Уральскому заводу гражданской авиации. Воздушное судно способно выполнять взлетно-посадочные операции при волнении до 2 баллов и высоте волн не более 0,5 м, плавание и буксировку на воде при волнении до 2 баллов и скорости ветра до 15 м/с включительно. Разработчики предполагают, что новый самолет найдёт широкое применение в региональных и местных авиационных транспортных системах страны.

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