Рязань, 13 ноября, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Руководитель управления транспорта администрации Рязани Сергей Кулик покинул пост. Согласно данным, опубликованным на сайте мэрии, временно исполняет обязанности начальника управления Сергей Рогов.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Уходя — уходи

По данным портала YA62.ru, Сергей Кулик уволился по собственному желанию.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Кулик был назначен на пост в октябре 2017 года. Он сменил в должности Андрея Каплинского, который стал фигурантом дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. За год работы Сергея Кулика в Рязани на четыре рубля повысилась стоимость проезда в общественном транспорте — с 19 до 23 рублей. Взамен горожанам обещали обновление парка автобусов. Повышение стоимости проезда также называли одной из мер по спасению муниципальных транспортных предприятий, которые оказались в числе крупных должников.

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