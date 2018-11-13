Вашингтон, 13 ноября, 2018, 11:38 — ИА Регнум. США будут активнее проводить свою санкционную политику против Ирана, заявил 13 ноября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает британское агентство Reuters.

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Несмотря на введение запретительных мер против исламской республики, Тегеран ищет пути обхода санкций.

«С самого начала целью было свести импорт иранской нефти до нуля», — подчеркнул Болтон.

«Мы намерены надавить на них очень сильно», — добавил он.

Напомним, после того как 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выводе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном, США ввели санкции против исламской республики. Последний этап, вступивший в силу в начале ноября, ограничивал экспорт нефти из Ирана, а также доступ страны к международной банковской системе. Тем не менее Трамп сделал исключение для ряда стран, в том числе для Китай, Японии и Индии, которые могут продолжать ввозить беспрепятственно иранскую нефть.