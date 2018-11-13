Москва, 13 ноября, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов предложил штрафовать нерадивых чиновников за невыполнение договоренностей в рамках межбюджетных трансфертов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Павел Ковалевский. «Порка». 1880

В России предусмотрены штрафы за невыполнение соглашений, договоренностей, условий предоставления межбюджетных трансфертов, штрафы выражаются в сокращении объема финансовой помощи из федерального центра.

«Знаете, как показал опыт, действительно мы в таком случае наказываем не нерадивых чиновников или руководителей тех или иных направлений в субъекте РФ, а наказываем население, тех граждан, которые проживают в субъекте РФ. На наш взгляд, нужно этот вопрос пересмотреть… Наверное, нужно пересмотреть подходы и штрафовать не регионы — наших граждан, жителей, которые проживают в регионах, а в первую очередь накладывать административную ответственность на тех руководителей соответствующих направлений субъектов РФ, которые отвечают за соответствующие направления. Это было бы, наверное, правильно», — заявил Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Госдума обсуждает поправки в федеральный бюджет на 2018−2020 годы.