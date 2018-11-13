Симферополь, 13 ноября, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Парламент Крыма пожертвовал первым замом спикера ради укрепления местного самоуправления на полуострове, в частности, в Симферополе. Об этом 13 ноября заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, комментируя кадровую рокировку республиканских и городских властей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Это без преувеличения кадровое жертвоприношение, но судьба Симферополя для нас очень важна. Всё то, что происходит сейчас в крымской столице, не устраивает наших избирателей, не устраивает и нас с вами. Нужно наводить порядок и делать это как можно скорей», — подчеркнул Константинов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября градоначальник Симферополя Игорь Лукашёв покинул свой пост из-за большого количества нерешённых проблем, связанных с уборкой мусора, транспортным сообщением, ремонтом дорог в городе. 13 ноября первый вице-спикер крымского парламента Наталья Маленко написала заявление об уходе, приняв решение участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации столицы полуострова. На внеочередном заседании Государственный совет РК прекратил полномочия Маленко и отправил её в отставку.