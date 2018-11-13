Газа, Палестина, 13 ноября, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС пригрозило Тель-Авиву, что активизирует свои действия и выпустит ракеты по крупным израильским городам в случае, если Израиль не прекратит военную операцию в Газе. Об этом говорится в заявлении, распространённом от имени пресс-секретаря движения Абу Убейды, сообщает The Associated Press.

Soman Эмблема ХАМАС (настенное граффити)

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Так, следующими мишенями могут стать города Ашдод и Беэр-Шева. Также в движении отметили, что город Ашкелон находится в радиусе поражения ракет ХАМАС, удары по нему наносятся в ответ на обстрел израильскими силами гражданских зданий в Газе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в секторе Газа и прилегающий районах Израиля наблюдается обострение конфликта, стороны обмениваются ударами ракет. Последний авианалёт был совершён Армией обороны Израиля утром 13 ноября. В результате поражено 50 военных объектов движений ХАМАС и «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в секторе Газа. Удар стал ответом на массированный ракетный и минометный обстрел израильской территории со стороны палестинского анклава.

По заявлению израильских военных, с момента начала «очередного раунда» военных действий днём 12 ноября с территории Газы было выпущено около 400 ракет и миномётных снарядов, причем около 100 из них были перехвачены израильской системой ПВО.