Москва, 13 ноября, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Российская академия наук (РАН) активно участвуете в решении многих ключевых задач, которые стоят перед Россией, об этом говорится в приветственной телеграмме премьер-министра РФ Дмитрия Медведева участникам собрания членов РАН, опубликованной 13 ноября на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Сегодня академия пользуется заслуженным уважением во всём мире как высшая научная организация России, — говорится в телеграмме. — Вы активно участвуете в решении многих ключевых задач, стоящих перед страной».

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По его словам, от работы РАН зависит реализация национальных проектов в науке, образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве и многих других областях, а значит и будущее России.

Напомним, общее собрание членов РАН проходит 13−14 ноября в Москве, его темой станут приоритеты научно-технологического развития страны.

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