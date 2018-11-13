Калуга, 13 ноября, 2018, 11:19 — ИА Регнум. 13 ноября десять калужских призывников отправились служить в Президентский, Семёновский и Преображенский полки Московского гарнизона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Калужский призывников торжественно проводили на службу в армию

В военном комиссариате Октябрьского и Ленинского округов Калуги прошли торжественные проводы новобранцев. С приветственным словом к призывникам обратился заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов.

«Сегодня очень важный день в вашей жизни, — сказал Сергей Павлов. — В ходе осеннего призыва из Калуги в вооружённые силы отправятся порядка трёхсот новобранцев, вы вошли в число десяти лучших призывников, которых отобрали для службы в элитных частях: Президентском полку, Семеновском и Преображенском полках. Надеюсь, что вы достойно проявите себя на службе, возможно, кто-то из вас выберет карьеру военного и сделает своей профессией защиту Отечества. От имени депутатов Городской думы поздравляю вас со знаменательным событием и желаю успешной службы. Родителям желаю, чтобы год ожидания прошёл быстро и без волнений».

От Городской думы Калуги призывникам были вручены памятные подарки. Военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов Калуги Андрей Иванов поблагодарил родителей за подготовку юношей к службе в вооружённых силах.

«Ребята очень достойные, практически все призывники имеют высшее образование, — отметил военный комиссар, — те, кто хорошо зарекомендует себя в ходе срочной службы, смогут продолжить военную службу по контракту. Служба в этих элитных частях открывает интересные перспективы, в том числе возможность получения офицерского звания в Федеральной службе охраны. Служба калужанам предстоит интересная, почётная, но довольно сложная», — сказал Иванов.

Напомним, Краснознамённый ордена Октябрьской революции Президентский полк выполняет задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля, других важных государственных объектов, участвует в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне. Военнослужащие полка несут почётную караульную службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлёвской стены.

154-й отдельный комендантский Преображенский полк назван в честь знаменитого Преображенского лейб-гвардии полка, созданного Петром Великим. Полк обеспечивает в Московском гарнизоне несение гарнизонной и караульной служб, проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных и военных делегаций, гарнизонные мероприятия с участием войск.

Аналогичные задачи в Московском гарнизоне выполняет и 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк, названный в честь Лейб-гвардии Семёновского полка, также созданного Петром I.