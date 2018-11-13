Калуга, 13 ноября, 2018, 11:12 — ИА Регнум. В Калужской области заместитель министра природных ресурсов и экологии региона привлечен к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан. Об этом 13 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель Калужского межрайонного природоохранного прокурора Наталья Уланова.

Fishpro.org Река Брынь

По её словам, природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области. Проверка показала, что в июле 2018 года гражданин обратился в министерство, как уполномоченный орган, с заявлением о загрязнении водного объекта на реке Брынь. В обращении было указано, что водоём наполовину спущен, стоит неприятный запах, акватория пруда усеяна дохлой рыбой, что может привести к экологической катастрофе.

Должностные лица министерства проигнорировали требования закона об обязательном рассмотрении обращений в пределах компетенции и дачи на них полных и мотивированных ответов. Несмотря на то, что осуществление контрольно-надзорных функций в области охраны водных объектов относится к компетенции данного министерства, никаких проверочных мероприятий по поставленным вопросам не осуществляли. В ответе заявителю должностные лица ограничились лишь общей информацией о нахождении водного объекта в пользовании коммерческой организации, в отношении которой возбуждено дело об административном правонарушении за водопользование с нарушением условий разрешительного документа.

«Поскольку вопросы организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности в области охраны водных объектов, в соответствии с должностным регламентом, возложены на заместителя министра, по постановлению прокуратуры мировым судом он был привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан)», — сказала Наталья Уланова.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области насчитывается около 350 прудов и водохранилищ. Из них самыми крупными являются Людиновское, Яченское, Брыньское, Милятинское. Неочищенные сточные воды, которые сбрасываются в водоёмы области, составляют 96% от общего объёма стоков в водные объекты региона. Содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах губит биологические ресурсы водоёмов. Водоемы региона насыщены азотом, нитритами, железом, сульфатами и нефтепродуктами.