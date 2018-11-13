Париж, 13 ноября, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Во Франции прошел первый крупный митинг против политики министра образования Жан-Мишеля Бланке, сообщает Euronews.

Давид Альфаро Сикейрос. Борьба за равенство. 1961

Все профсоюзы сферы образования от детских садов до частных образовательных центров вышли на улицы, выступая против сокращения должностей.

Напомним, бюджет 2019 года предусматривает упразднение 2650 рабочих мест в государственных школах и колледжах, 550 мест в частных образовательных центрах и 400 мест в администрации.

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Почти каждый из двух учителей в средней школе и каждый четвертый в начальной школе вышли на митинг. Министерство образования заявило лишь о 10% забастовщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон планирует к 2022 году сократить 50 000 должностей в государственных структурах.

Подробности: Бюджетная реформа 2019 года во Франции предусматривает десять мер