Стокгольм, 13 ноября, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Игрок «Краснодара» Виктор Классон признан лучшим полузащитником года в Швеции. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Швеции.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Торжественная церемония вручения наград лучшим футболистам Швеции прошла 12 ноября в Стокгольме.

Классон выступает в составе «Краснодара» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Отметим, что лучшим защитником в Швеции признан Андреас Гранквист, который до лета 2018 года выступал за «Краснодар», а сейчас представляет шведский клуб «Хельсинборг».