Каракас, 13 ноября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Более 9,5 тыс. венесуэльских беженцев воспользовались правительственной программой «Возвращение на Родину», сообщает агентство Prensa Latina 13 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Согласно сообщению министерства иностранных дел Венесуэлы, в посольствах и консульствах страны зарегистрировались 9565 граждан, пожелавших вернуться домой из других государств.

60% из них указали, что не смогли найти достойный заработок в странах, куда они иммигрировали. 47% отметили, что стали жертвами ксенофобии или незаконной трудовой эксплуатации. 17% предпочли вернуться в Венесуэлу из-за проблем со здоровьем.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация плана «Возвращение на Родину» началась в конце августа 2018 года. Он включает в себя три этапа: регистрацию в программе, транспортировку в Венесуэлу и включение в систему социальной защиты.