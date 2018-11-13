Москва, 13 ноября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует рост инфляции по итогам 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Прогноз по уроню инфляции увеличен в этом году до 3,4%. Но по мнению Счетной палаты, инфляция окажется выше — ближе к 4%. Это конечно повлияет и на доходы населения», — констатировал Кудрин в ходе заседания Госдумы.

В этой связи Кудрин прогнозирует нулевой рост реальных доходов граждан РФ по итогам 2018 года.