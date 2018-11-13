Москва, 14 ноября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября, отмечается Международный день логопеда. Первые попытки коррекции речевых нарушений были описаны в трудах по сурдопедагогике ещё в 17 веке. Сам же праздник учредили лишь в 2004 году. К этому событию ИА REGNUM подготовило подборку известных российских и советских логопедов и дефектологов.

Юлия Некрасова

Александр Остроградский

Остроградский составил «Руководство к первоначальному обучению глухонемых детей по звуковому способу», которая учила глухих детей воспроизводить речь. Он разработал комплекс специальных упражнений, направленных на изменение дефектов речи. Кроме того, логопед составил несколько других учебных пособий, среди которых первый специальный учебник по русской истории для глухих «Рассказы из русской истории со статьями о жизни первобытных людей».

Давид Фельдберг

При участии Фельдберга в 1918 году в Дошкольном педагогическом институте (позже влился в Ленинградский государственный педагогический институт) организовали кафедру логопедии и сурдопедагогики, которую ученый возглавлял на протяжении 20 лет. В 1919 году в Психоневрологическом институте Фельдберг организовал и возглавил Отофонетический институт, который вел медико-педагогическую работу с глухими учащимися, а впоследствии стал крупным центром по исследованию проблем сурдопедагогики и логопедии.

Юлия Некрасова

Главная заслуга Некрасовой — разработка метода социореабилитации заикающихся взрослых и подростков. Его суть заключается в вызывании, усилении и закреплении у пациентов готовности к речи, а также обучении свободе смены психических состояний, необходимой для полноценной коммуникации. Кроме того, авторству Некрасовой принадлежит более 40 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. О её работе сняли научно-документальные фильмы «Человек может всё» и «Я, конечно, вернусь».

Изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело самостоятельное направление со второй половины 19 века. С каждым годом научные представления о речевой деятельности совершенствовались. В результате общество получило современную логопедию, которая, опираясь на общие принципы дефектологии, взаимодействуя с психологией, физиологией и языкознанием, рассматривает речь как системное многофункциональное образование, влияющее на психическое развитие.