Москва, 13 ноября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Три четверти граждан России хотя бы раз в неделю выходят в глобальную сеть, а более половины жителей (57%) делают это ежедневно. Об этом говорят результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

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Согласно данным социологов, 12% опрошенных пользуются интернетом несколько раз в неделю, еще 7% — хотя бы раз в неделю или реже. 24% респондентов ответили, что не пользуются сетью никогда.

Следует отметить, что за прошедший год общее число пользователей глобальной сети выросло на 3% и составило 76% населения РФ. Чаще всего пользуются сетью молодежь до 24 лет (90% находятся в интернете ежедневно), каждый день выходят в интернет 83% граждан в возрасте 25−39 лет, а в возрастной категории от 40 до 54 лет таких граждан 60%.

Социологическое исследование было проведено в период с 18 по 24 октября, в опросе участвовали 1600 человек в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ (репрезентативная всероссийская выборка городского и сельского населения).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября были опубликованы данные опроса, согласно которым большинство жителей России (62%) пользуются социальными сетями, из них 41% опрошенных заходят в соцсети ежедневно.

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