Иркутск, 13 ноября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. На озёрах могут появляться волны высотой несколько сотен метров. Для этого надо, чтобы в воду обрушился огромный кусок суши. По словам учёных Института земной коры СО РАН, такие события когда-то происходили на Байкале.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«Именно из-за них Иркутская область рискует превратиться в пустыню», — говорится в материале издания «Наука в Сибири».

Исследователи из Института земной коры СО РАН уверены, что на Байкале когда-то были мегацунами.

Руководитель центра коллективного пользования «Геодинамика и геохронология» института Алексей Иванов объяснил, что волна с очень длинным периодом возникает в результате смещения океанического дна. Она развивает огромную скорость, а когда набегает на пологий берег, то её период сокращается и амплитуда растут. Считается, что предельное значение для образования волны по такому механизму — около 50 метров.

«Когда в Индийском океане в 2004 году произошло цунами, из-за которого погибло более 200 тысяч человек, высота волны была чуть более 40 метров. Однако вызвать цунами может также сход оползней и обвалов. И этот механизм оказывается даже более опасным, чем землетрясения, потому что он способствует образованию мегацунами с волнами высотой несколько сотен метров», — сказал Алексей Иванов.

По словам учёных, подобные катастрофы могут происходить не только в океанах, но и в озёрах и даже реках. Подобные события происходили и в древности, в частности специалисты уверены, что мегацунами были и на Байкале.

В середине XX века в долине Лены нашли пески и галечники нетипичного цвета — жёлтого и белого. Окружающие породы были красными. Отложения начали изучать, проследив их от Лены в районе поселка Качуг до Байкала. Учёные пришли к выводу, что из Байкала 4 млн лет назад вытекала большая река. Сохранившиеся отложения этой древней реки получили название «манзурский аллювий».

Иванов рассказал, что в 2011 году его попросили организовать экскурсию на Байкал. Гостям показали эти отложения в деревне Косая Степь, выходящие в виде карьера, в котором добывается песок. Из этого песка решили отобрать циркон — минерал, который кристаллизуется в основном из гранитных магм.

«Он должен был помочь узнать, когда и откуда песок попал в эту реку. Мы надеялись подтвердить теорию, что река вытекала из Байкала, найдя среди древних цирконов несколько молодых. Однако когда мы датировали эти цирконы, то обнаружили, что более 90% из них — это материал со дна озера Байкал. При нормальном развитии реки такого быть не могло. К счастью, на тот момент я уже знал истории про мегацунами», — объясняет Алексей Иванов.

Геоморфологи рассказали, что в том месте, где из Байкала вытекала древняя река Манзурка, на дне озера наблюдается аномальный рельеф. Судя по всему, туда когда-то сошёл крупный оползень.

Первоначальные расчёты показали, что при сходе такого объёма горных пород высота волны в озере могла достигать 300 метров:

«Если подобная волна обрушилась на берег, то она использовала систему древних рек, которые впадали в Байкал, по ним шла вверх и переплеснулась даже через хребет в систему реки Лены».

Издание «Наука в Сибири» сообщает, что на Байкале происходили и другие катастрофические события. С одним из них было связано открытие Ангарского стока. Примерно 125 тысяч лет назад в результате очень сильного землетрясения на дно Байкала сошла крупная оползневая пластина, которая открыла сток в Ангару. Образовавшийся 100-метровый перепад воды начал по-новому формировать долины. Вода поднялась и стала затекать в притоки. Землетрясения в этом месте случались и позже. Они провоцировали дальнейшее опускание оползневой пластины.

Поднявшаяся вода шла по притокам рек и перетекала через низкие хребты, а спадая, оставляла после себя сухие пески. Сейчас в долине Ангары из-за этого образуются барханы, являющиеся источниками пыльных бурь.

«Если будут проблемы с влажностью, растительность исчезнет, и эти пески откроются для ветра, территория Иркутской области и Забайкалья может запросто превратиться в пустыню», — прокомментировал учёный.

Кроме того, в Сибири происходили катастрофы, связанные с ледниками, сползающими с гор и перекрывавшими речные долины. В результате образовывались огромные подпрудные озёра. Например, в один из ледниковых периодов на севере Западной Сибири образовался мощный ледниковый щит, не позволяющий сибирским рекам попадать в Северный Ледовитый океан. Из-за накапливающейся воды какое-то время почти вся территория Западной Сибири представляла собой гигантское озеро. Периодически из него происходили сбросы в системы Аральского моря, Каспия и в Черное море.

Алексей Иванов отметил, что подпрудные озера есть и сейчас. Например, это Соболиное озеро в районе поселка Выдрино. Если из него произойдёт значительный сброс воды, он уничтожит село и часть трассы РЖД.

«Такие вещи надо изучать, но, на мой взгляд, им сейчас уделяется недостаточно внимания, потому что ещё не укрепилось мнение, что это хоть и редкие, но вполне обычные геологические события», — резюмировал учёный.