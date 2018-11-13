Калуга, 13 ноября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В 2018 году подразделениями Калужской таможни было возбуждено 876 дел об административных правонарушениях, по которым вынесено 697 постановлений о назначении наказания. Сумма штрафов превысила 7,9 млн рублей. В настоящее время доля взысканных штрафов по переданным на исполнение постановлениям составляет 100%. Об этом 13 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калужской таможне.

Схема пресс-службы Калужской таможни

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На протяжении 2018 года наблюдается рост дел об административных правонарушениях — на 63% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как пояснили в ведомстве, это обусловлено введением ответственности с 2017 года за несвоевременное заполнение статистических форм.

Также Калужской таможней зарегистрировано 43 сообщения о преступлениях, по результатам которых возбуждено пять уголовных дел (невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств; незаконное перемещение через госграницу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов; уклонение от уплаты таможенных платежей; контрабанда лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества в МПО). 38 материалов переданы по подследственности в органы предварительного следствия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2018 году таможенники задержали 21 партию с 200 тыс. единиц контрафактных товаров из Китая, Турции и стран Евросоюза. Среди задержанной контрафактной продукции: товары лёгкой промышленности, спортивные товары и детские игрушки. Еще 80 тыс. единиц контрафактных товаров выявлено на рынке уже после выпуска. Это автозапчасти, рыболовная леска, табак и алкоголь.