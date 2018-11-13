Мехико, 13 ноября, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не намерен отзывать приглашение на свою инаугурацию для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает телеканал TeleSur 13 ноября.

Kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«У нас нет причин вмешиваться в вопросы, которые нас не касаются. Самое лучшее — нейтралитет. Мы будем уважать право на самоопределение, невмешательство, мирное урегулирование споров, сотрудничество в целях развития. Мы хотим дружбы со всеми», — подчеркнул Лопес Обрадор.

Инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря.

Напомним, президент Венесуэлы стал персоной нон грата во многих странах Латинской Америки, в первую очередь в странах Лимской группы. В начале года ряд государств жестко выступал против присутствия Мадуро на апрельском Саммите Америк в Перу. В итоге Николас Мадуро пропустил это важнейшее мероприятие.