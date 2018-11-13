Владивосток, 13 ноября, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Аэропорты на Дальнем Востоке в Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске претендуют на получение имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, а за право носить имя адмирала Геннадия Невельского борются воздушные гавани Южно-Сахалинска, Хабаровска и Владивостока, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт великиеимена. рф.

Maks25rus Аэропорт Владивосток

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Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 47 аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек.

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Напомним, что по словам организаторов акции одного и того же имени у аэропортов не будет.

Итак, список сформирован.

Международный аэропорт Владивосток: Владимир Арсеньев, Николай Муравьёв-Амурский, Геннадий Невельской, Анна Щетинина;

Международный аэропорт Хабаровск: Николай Муравьёв-Амурский, Геннадий Невельской, Ерофей Хабаров;

Аэропорт Южно-Сахалинск: Иван Крузенштерн, Геннадий Невельской, Антон Чехов;

Аэропорт Якутск: Пётр Бекетов, Валерий Кузьмин, Михаил Николаев, Платон Ойунский;

Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово): Витус Беринг, Василий Завойко, Степан Крашенинников;

Международный аэропорт Магадан (Сокол): Эдуард Берзин, Юрий Билибин, Владимир Высоцкий, Сергей Королёв;

Аэропорт Благовещенск: Леонид Гайдай, Николай Муравьёв-Амурский, Михаил Орлов;

Международный аэропорт Анадырь (Угольный): Павел Виноградов, Тимофей Елков, Антонина Кымытваль, Юрий Рытхэу.

Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

В шорт-лист не попали многие — Николай Игнатьев, Михаил Янковский, Николай Кузнецов, Степан Макаров, Александр Фадеев и Илья Лагутенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители России, присваивая имена аэропортам России, больше всего отдают предпочтение представителям космонавтики, а также военнослужащим (по 25% опрошенных). Затем идут великие географы и первооткрыватели (по 23%), деятели науки и выдающиеся инженеры (21%), а также крупные руководители предприятий и территорий (21%). Такие данные исследования представил ВЦИОМ.

Общественной палатой Приморья сформирован список выдающихся людей региона: Николай Николаевич Муравьев-Амурский, Владимир Клавдиевич Арсеньев, Николай Павлович Игнатьев, Михаил Иванович Янковский, Николай Герасимович Кузнецов, Степан Осипович Макаров, Александр Александрович Фадеев, Анна Ивановна Щетинина, Геннадий Иванович Невельской. Также в список попал современник — российский рок-музыкант, основатель группы «Мумий Тролль» Илья Игоревич Лагутенко.