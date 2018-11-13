Сингапур, 13 ноября, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун призвал к более тесной интеграции между странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Sindonews.

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«АСЕАН обладает большим потенциалом, но все зависит от того, хотим ли мы быть более интегрированными и стремиться к достижению этой цели в мире, где многосторонность находится под политическим давлением», — заявил премьер-министр Сингапура на конференции по деловому и инвестиционному сотрудничеству в рамках саммита АСЕАН в Сингапуре.

По словам Ли Сянь Луна, война между США и Китаем может оказать большое и негативное влияние на Сингапур. Центральный банк Сингапура также предупредил, что торговые конфликты могут сдерживать экономический рост.

Издание отмечает, что Сингапур будет настаивать на заключении пакта о Всеобъемлющем Региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Соглашение о свободной торговле объединит 16 стран, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею.

Напомним, 33-й саммит АСЕАН в Сингапуре пройдет с 13 по 15 ноября 2018 года. Помимо лидеров АСЕАН, в нем примут участие ряд глав государств и правительств, таких как США, Россия, Китай, Япония, Индия и Южная Корея.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министры стран — членов АСЕАН подписали соглашение о сотрудничестве в области онлайн-торговли в Сингапуре 12 ноября 2018 года.