Чжухай, Китай, 13 ноября, 2018, 08:28 — ИА Регнум. ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) намерены расширить свое присутствие в космосе в рамках плана выхода на мировой уровень, сообщает 13 ноября газета «Жэньминь жибао».

Jpl.nasa.gov Земля. Вид из космоса

Старший полковник, глава Бюро планирования департамента оборудования ВВС НОАК Ван Чжунхуа заявил на конференции в Чжухае провинции Гуандун, что ВВС намерены выйти за пределы атмосферы и наращиваться свое присутствие в космосе. По его словам, ВВС ожидают революционные изменения, которые будут отвечать вызовам войн будущего.

Конференция, на которой выступил Ван проводилась в честь 69-й годовщины основания ВВС Китая в рамках шестидневной 12-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке, которая подошла к концу 11 ноября в Чжухае.

Генерал-лейтенант Сюй Аньсян, являющийся также заместителем командира ВВС НОАК, по этому случаю очертил дорожную карту пофазового строительства сильных и современных ВВС. Сперва стратегические силы будут созданы к 2020 году. В них войдут воздушные и космические силы как оборонного, так и наступательного характера.

После этого арсенал ВВС НОАК будет пополнен оборудованием четвертого поколения, на основе информатизации и систематизации боевых мощностей будет улучшен баланс. К такому оборудованию и технике военные относят истребители J-20 и стратегический транспортник Y-20. При этом к третьему поколению относятся истребители J-10 и J-16.

На следующей фазе ВВС продолжат улучшать свою стратегическую мощь и модернизировать организационную структуру, человеческие ресурсы и вооружение. Строительство современных стратегических сил будет завершено ориентировочно к 2035 году, отметил Сюй. Уже к середине XXI века ВВС НОАК будут полностью соответствовать мировому классу вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский истребитель пятого поколения J-20 впервые показал свой полный арсенал ракет в последний день работы международного авиасалона в Чжухае, о котором говорилось выше.