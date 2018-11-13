Москва, 13 ноября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Москвичей во вторник 13 ноября ждет морозная и ветреная погода. Такой прогноз дает Гидрометцентр РФ.

ulleo Морозно

Днем в столице ожидается небольшая облачность, осадков не будет, отмечают синоптики. Температура составит −2…−0 градусов, ночью похолодает до −6…−8 °C.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5−10 м/с, порывы до 15 м/с. В связи с ветреной погодой в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на Москву, по оценкам синоптиков, уже надвигаются арктические морозы. Метеорологическая зима в регионе наступит 19 ноября, когда среднесуточная температура установится ниже 0 °C, а выпавший снег перестанет таять.

Читайте также: Синоптики рассказали, когда в Москве начнется метеорологическая зима