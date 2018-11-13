Абакан, 13 ноября, 2018, 07:44 — ИА Регнум. В Сибирской генерирующей компании сменилось руководство. Вместо покинувшего пост Михаила Кузнецова должность генерального директора займет Степан Солженицын. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании 13 ноября.

Yura gor Общий вид ГТЭС Новокузнецкая. Сибирская генерирующая компания

О новом назначенце известно, что он — выпускник Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, специализировался на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики. С 2004 года Солженицын работал старшим партнёром в российском офисе международной консалтинговой компании «МакКинзи». Здесь он отвечал за направление электроэнергетики и теплоснабжения. На новом посту Степан Солженицын будет решать задачи модернизации энергетических предприятий, развития инфраструктуры теплоснабжения, повышения экологической эффективности объектов.

Михаил Кузнецов выразил уверенность, что новый руководитель «обладает всеми необходимыми качествами, и с успехом будет выполнять задачи, которые ставит перед компанией жизнь».

В качестве основных задач теперь уже бывший гендиректор назвал необходимость «совершенствовать внутрикорпоративное управление, интегрировать бизнес-процессы с материнской компанией СУЭК, планировать участие в программе модернизации энергетических мощностей».