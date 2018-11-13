Вашингтон, 13 ноября, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в ближайшее время будет отправлена в отставку. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет The Washington Post.

U.S. Immigration and Customs Enforcement Кирстен Нильсен

По сведениям источников издания, президент США Дональд Трамп недоволен деятельностью Нильсен в сфере работы с мигрантами. Глава ведомства покинет свой пост «в течение ближайших недель», пишет газета. Отмечается, что Трамп уже начал подыскивать кандидатов на ее кресло.

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Как сообщало ИА REGNUM, при Дональде Трампе в Соединенных Штатах произошло больше отставок в высших эшелонах власти, чем при любом другом президенте этой страны за последние 40 лет.

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