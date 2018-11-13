Москва, 13 ноября, 2018, 07:05 — ИА Регнум. На Московской бирже 12 ноября рубль начал восстанавливаться после резкого падения. К вечеру рубль укрепился к доллару на 0,2%, а к евро прибавил 1,2%. Проблемы с госдолгом Италии обвалили курс евро. А рост нефтяных котировок способствовал укреплению рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

Курс евро к доллару к вечеру понедельника продолжил падение и снизился на 0,6%. На биржевых торгах в Лондоне нефть Brent к вечеру понедельника подорожала на 2%, до $71,11 за баррель, тем самым отыграв падение в пятницу. Заявление министра нефти Саудовской Аравии о том, что она в декабре сократит добычу на 500 тыс. б/с, положительно повлияло на котировки нефти.

Внимание мировых рынков сейчас будет приковано к заявлениям из США и Китая о готовности к взаимным переговорам на предстоящем саммите G20, который пройдет в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Мировые финансовые рынки ждут, что на этом саммите президенты США и КНР достигнут договоренности по внешней торговле и пошлинам, и это можно будет считать отправной точкой к прекращению торговой войны двух великих держав. На этом же саммите ожидаются и полноформатные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. В преддверии саммита «двадцатки» мировые резервные валюты и валюты многих развивающихся стран ждет высокая волатильность.

Индекс государственных облигаций RGBI 12 ноября продолжил снижение и потерял 0,28%. Но все-таки, исходя из ожиданий снижения геоэкономической напряженности в мире, сегодня, 13 ноября, курс доллара будет колебаться в рамках 67−68 рублей, а курс евро — в диапазоне 76−77 рублей.

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