Чита, 13 ноября, 2018, 07:03 — ИА Регнум. Только при помощи бойцов Росгвардии правоохранителям удалось проникнуть в помещения, где группа жителей Забайкальского края организовала работу сети подпольных казино. Подробности спецоперации, проведённой в Чите, сообщает сегодня, 13 ноября, сайт регионального ГУ МВД РФ.

ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю Подпольное казино в Чите

«Один из подпольных клубов работал под видом магазина автозапчастей, другой располагался в нежилом помещении, не имеющем никаких опознавательных вывесок», — отмечают полицейские.

ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю Игроманы попадали в подпольное казино только по специальным спискам

В ходе разбирательств выяснилось, что азартные игры в круглосуточном режиме были доступны только проверенным игрокам из специальной клиентской базы. Функцию игровых автоматов выполняли обычные ноутбуки, подключенные к интернету. В ходе проведения обысков в клубах полицейские изъяли больше 20 ноутбуков и другой техники, а также — черновые записи администраторов и 100 тысяч рублей наличности.

Работу клубов обеспечивали семеро местных жителей. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за подобное преступление, — до шести лет лишения свободы.

ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю Деятельность сети подпольных казино пресечена в Чите

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с Федеральным законом 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», с 1 января 2007 года на территории России были созданы четыре игорные зоны: в Приморском и Алтайском краях, Калининградской области, а также — совместная игорная зона на территории Краснодарского края и Ростовской области. С 1 июля 2009 года деятельность игорных заведений на территории России вне пределов этих игорных зон запрещена.