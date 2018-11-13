Новые способы давления на Иран, старые на «москальскую орду»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Банки Ирана отключены от SWIFT;
- В Польше свою мощь показали радикальные националистические силы ЕС;
- США не помогут Украине на Азовском море;
- Преподаватели математики не одолели тестирование Рособрнадзора;
- В злоупотреблении полномочиями подозревается экс-глава Тамбова.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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