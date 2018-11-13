Чита, 13 ноября, 2018, 06:37 — ИА Регнум. Единственная АЗС в Калганском районе Забайкальского края вынуждена лимитировать продажу бензина по причине его нехватки. Как сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на заместителя главы Калганского района Сергея Егорова, в полном объёме моторное топливо получают только спасатели, полицейские и водители скорой помощи. Остальным автомобилистам выдают максимум по 10−20 литров «в одни руки».

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Как выяснилось, единственная автозаправка в Калганском районе принадлежит АЗС компании «Нефтемаркет», представители которой подтверждают нехватку ГСМ в регионе, но когда разрешится проблема — неизвестно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бензиновый ажиотаж в России возник на фоне слабеющего рубля, дорожающей нефти и экспортных аппетитов крупных нефтяных компаний. В условиях, когда ещё и десятки нефтеперерабатывающих заводов снизили объемы производства моторного топлива из-за плановых ремонтов, на Сант-Петербургской товарно-сырьевой бирже наблюдается его дефицит. Особенно в сложной ситуации оказались коммерческие АЗС, которые даже несмотря на объявленную правительством заморозку цен не могут обеспечить нефтепродуктами своих клиентов.