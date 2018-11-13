Пекин, 13 ноября, 2018, 06:10 — ИА Регнум. Китай является самой оптимистичной страной в мире, где 91,4% граждан верят, что их страна станет лучше в ближайшие десять лет, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

Китай

Согласно докладу «Приоритеты прогресса: понимание голосов граждан», выпущенному британской аналитической компанией Economist Intelligence Unit (EIU), основанному на глобальном исследовании отношения граждан пятидесяти стран мира к своей родине, выяснилось, что более всего позитивно настроены жители развивающихся стран Азии и Африки.

Помимо Китая, более 70% опрошенных респондентов в Индонезии и Вьетнаме верят, что их страна движется в сторону лучшего общества, в то время, как в США этот показатель находится на уровне 38%, а в Германии и Италии — 12%.

При этом, позитивный взгляд на технологии среди опрошенных, как на средство улучшения условия жизни разделяют в ЮАР 38% граждан, в Индонезии 34%, в Таиланде и Вьетнаме — по 32%, что разительно отличается от 5,7% в Канаде, 6,9% в Германии и 11% в Южной Корее.

Отметим, что по мнению ряда экспертов, позитивный взгляд на будущее страны может быть связан с устойчивым трендом на развитие экономики и общества стран. При этом, позитивное отношение к технологиям связано с верой жителей развивающихся стран, что они позволят улучшить их качество жизни. В то же самое время в развитых странах жители все чаще встречаются с негативными последствиями развития технологий и автоматизации производства.