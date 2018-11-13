Москва, 13 ноября, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Урок поражения России в Первой мировой войне заключается в том, что Россия может быть минимум на втором месте в мире и выстоять, либо плестись в хвосте у лидеров и быть раздавленной, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Парад перед поверженным рейхстагом

"На опыте своей трагической истории Россия поняла, или она вторая в мире хотя бы страна, и тогда она может выстоять, или она шестая или какая-нибудь, включенная во все эти композиции, и тогда ее сдадут. И когда потом возникла другая элита, другой мобилизационный проект и всё прочее, тогда вдруг оказалось осуществлено то, что оказалось трагическим опытом Первой мировой, не можем так», — заявил Кургинян.

По его словам, трагически пережив поражение в Первой мировой, русские смогли победить во Второй мировой и Великой Отечественной войне потому, что сменили модель существования государства, свое место в мире и парадигму своего существования, и в этом урок, который мы должны извлечь из истории вековой давности.

Кургинян также заявлял, что сутью Первой мировой войны было уничтожение гуманизма и Просвещения, когда вера в восхождение человека была полностью подорвана и разрушена антигуманистическим оскалом той войны, который в свою очередь вылился в гитлетризм во Второй мировой. Победить гитлеризм смог лишь красный гуманистический коммунистический огонь с Востока.